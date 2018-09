Krostitz

Wenn zum Denkmalstag an diesem Sonntag die Krostitzer Kirche öffnet, dann sind dort auch Bilder von Manuala Pankrath zu sehen. Sie ist dem Gebäude schon lange Zeit verbunden. Zu DDR-Zeiten als Lehrerin der Kirche anzugehören und sogar Schüler im Unterricht dorthin zu führen, dazu gehörte Courage. Die hat sie auch im Ruhestand noch. Das drückt sich in den knalligen Farben ihrer Bilder aus. Ins Bierdorf kam 1967, weil ihr Mann dort eine Tierarztpraxis hatte. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter in Löbnitz wurde sie von einer Zimmergenossin auf die Idee gebracht, dass sie doch als junge Mutter ihr Lehrerstudium auch in Leipzig fortsetzen könnte. Das Praktikum hatte sie an der Krostitzer Schule. Dort wurde sie gleich festgehalten, jedoch in der Anfangszeit als Sportlehrerin eingesetzt.

Sportliches Aussehen

Die Qualifikation habe der Direktor mit „Sie sehen so aus“ begründet. Lachend erinnert sie sich daran, dass sie ihre Schüler bei einer Hospitation in der Turnhalle auf den Sportplatz zum Fußball dirigierte. Ohne eine Ahnung vom Spiel. „Ich habe halt immer mal ’Einwurf’ oder ’Eckball’ gesagt.“ Natürlich tauchte bei dem einen oder anderen die Frage nach dem Grund auf. Den hatten die Klassenkameraden parat: „Weil’s die Frau Pankrath sagt.“ Natürlich konnte sie später Kunst unterrichten. „Das war genau mein Fach. Mathe und Physik? Niemals.“ Dazu passt, dass sie immer noch lieber malt als zeichnet. So folgen ihre Bilder keinen strengen geometrischen Regeln. Für sie sind weniger Linien und Perspektive als die Farben entscheidend. Diese lässt sie auch mal unkonventionell fließen. Sie mag die Romantiker und Impressionisten, ist Fan von Caspar David Friedrich und gehört seit circa 14 Jahren zum Malkreis rund um die Bad Dübenerin Rita Weber. Mit Schülern malt sie immer noch im Rahmen der Ganztagsangebote.

Die Bilder sind zum morgigen Denkmalstag, bei dem die Kirche Krostitz von 10.30 Uhr bis gegen 17 Uhr öffnet, und danach zu sehen.

Von Heike Liesaus