Zschortau

Es war am 17. Juni vor 65 Jahren. Eigentlich wollte Lilly Frenzel, damals 20 Jahre jung, ins Kino, das einmal im Monat in Zschortau lief. Sie weiß noch, dass sie ihr kariertes Kleid trug. Sie ahnte nicht, dass sie am nächsten Tag ins Gefängnis und später ins Zuchthaus kommen würde, für schuldig befunden, Rädelsführerin von Tumulten zu sein.

Inzwischen heißt sie nun schon für den größten Teil ihres Lebens Zörner. Es ist ihr wichtig, 65 Jahre später zu sprechen, was ihr passierte: „Das ist Geschichte, die sollte nicht vergessen werden.“

Die Verhaftung

In der Nähe des Bahnhofs waren viele Leute zusammengekommen. Auch die Freundinnen der Bäckerstochter waren dort. „Aber der größte Teil waren wohl Arbeiter aus Wolfen und Bitterfeld. ’Wir streiken, wir streiken’, hieß es. Ich bin einfach mitgelaufen.“ Einige der Protestler wurden verhaftet. Lilly Frenzel nicht. Doch der Vater riet ihr, an diesem Abend nicht zu Hause zu bleiben, sondern bei der Schwägerin zu übernachten. Wenn die Polizei am Abend bei den Eltern nicht auftauchen würde, wäre klar, dass sie Lilly nicht verfolgt. Abends passierte nichts. So stand die 20-Jährige am Morgen des 18. Juni wieder im Laden. Doch da wurde sie abgeholt. Es hatte Anschuldigungen aus den Reihen der anderen Verhafteten gegeben, die später alle entlassen wurden: Sie hätte eine Fahne zerschnitten, ein Plakat heruntergerissen. Vor allem aber habe sie als „Rädelsführerin“ der Tumulte agiert. So richtig kann es Lilly Zörner heute noch nicht fassen: „Ich hatte doch als junge Frau kein Messer bei mir. Und wie sollte ich dort hoch kommen?“ Sie war zuerst zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden. Dann hatten die Eltern Berufung eingelegt. Doch die Vorsitzende Richterin Hilde Benjamin, die mit einer ganzen Reihe von politischen Schauprozessen traurige Berühmtheit erlangte, verurteilte die Zschortauerin gar zu zweieinhalb Jahren. „Das war dann wirklich ein Schock“, sagt sie heute. Sie erinnert sich, dass ihr in der Haft wenig Arbeit gegeben wurde. „Tüten kleben, das habe ich auch gemacht. Auch Bettwäsche und Schürzen zuschneiden. Wir Frauen wurden nicht geschlagen, nicht angefasst“, betont sie. „Das passierte aber mit den Männern.“

Falsche Anschuldigungen

Nach der Wende hat sie ihre Stasi-Akten eingesehen, erfuhr, wer sie damals beschuldigt hatte. Sie hat mit ihnen gesprochen. „Die Antwort war: Ich dachte, dass du das gemacht hast.“ Sie winkt ab und vermutet, dass der Intellekt des Gesprächspartners nicht ausreichte, zu erfassen, was er ausgelöst hat.

Warum musste sie als einzige Frau aus der Delitzscher Region wegen der Aufstände ins Zuchthaus? Passte die Tochter eines das Bäckers besser ins Feindbild? So richtig weiß sie es bis heute nicht. Aber sie zeigt Bilder von dem, was sie am Tag ihrer Entlassung erlebte: Ein Herzlich-Willkommen-Schild auf den Stufen der Bäckerei. Ringsherum Blumensträuße. 50 oder 60 Zschortauer hatten sie gebracht. Auch mit ihrem späteren Mann Berthold konnte über alles reden. „Na, klar. Ich bin doch Christ“, sagt der 90-Jährige. Er ist Jahrgang 1928. „Mit 16 wurde ich von den Nazis eingezogen. Die waren noch brutaler als die Kommunisten.“ Doch mit Blick auf den Jahrestag erinnert er auch daran, dass am 17. Juni 1953 im benachbarten Delitzsch Jugendliche bei den Protesten gegen politische und wirtschaftliche Verhältnisse in der DDR ums Leben kamen.

Am Sonntag findet um 10 Uhr am Gedenkstein am Unteren Bahnhof Delitzsch eine Kranzniederlegung zur Erinnerung an den Aufstand vor 65 Jahren statt.

Von Heike Liesaus