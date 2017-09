Ehepaar Kohl aus Zschernitz verrät das Geheimnis einer langen Ehe

Zschernitz. Das Geheimrezept für eine so lange Ehe hatte Ruth Kohl (86) nicht parat, auch der liebe Blick zu ihrem Mann Heinz (88) half ihr nicht. Das Zschernitzer Paar konnte am Mittwoch das seltene Jubiläum der eisernen Hochzeit feiern.

Hochzeitsfoto steht am Eingang

Ruth und Heinz Kohl sind seit 65 Jahren verheiratet. 1952 gaben sie sich in Landsberg das Ja-Wort und zogen kurz danach nach Zschernitz. Die Erinnerungen an diesen besonderen Tag sind allgegenwärtig. „Es war sehr schönes Wetter, allerdings blies der Wind stark“, wusste Ruth Kohl. Auf dem Hochzeitsfoto ist davon nichts zu sehen. Das Hochzeitskleid und der Anzug des Bräutigams saßen tadellos. Davon konnten sich die zahlreichen Gratulanten 65 Jahre danach noch ein Bild machen. Ein großes Foto von damals stand am Eingangstor. Zu den ersten Gratulanten gehörte Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos). Sie übergab auch ein Grußwort von Ministerpräsident Tillich. Die Kinder der Kita aus dem Dorf sangen dem Paar ein Ständchen.

Zwei Söhne und mehrere Enkel

Kennengelernt haben sich die beiden auf dem Tanzparkett in Pohritzsch. Gefunkt habe es zwar gleich, verriet Ruth Kohl, dennoch habe man sich gut drei Jahre Zeit gelassen, ehe sie ein Paar wurden. „Wir wollten uns erst richtig kennenlernen“, begründete die Jubilarin. Das hat bestens geklappt, denn die beiden haben gute wie nicht so gute Zeiten gemeinsam erlebt. „Wir waren nicht immer einer Meinung, haben auch gestritten, das bleibt auch in einer guten Ehe nicht aus“, sagt Heinz Kohl. Wichtig war ihnen aber immer: nicht nachtragend sein und miteinander reden, auch wenn es noch so schwer fällt. Ruth Kohl rät vor allem jungen Leuten heute, nicht so schnell aufzugeben und mehr um die Liebe und die Beziehung zu kämpfen. Das Paar hat zwei Söhne, Detlef und Roland. Hinzugekommen sind bereits sechs Enkel und ebenso viele Urenkel.

Aktiv in der Feuerwehr

Familie Kohl hat eine besondere Beziehung zur Feuerwehr. Heinz Kohl, der als Bauhandwerksmeister im Chemiekombinat Bitterfeld bis zur Rente arbeitete, war 27 Jahre lang Wehrleiter der Zschernitzer Löschtruppe. Heute haben dort die Jungs die Zügel in der Hand. Auch seine Frau Ruth, die zwölf Jahre lang die Gaststätte im Ort führte, war dabei.

Von Ditmar Wohlgemuth