Ehrendienst in der Benndorfer Wehr

Eigentlich wollte Matthias Dehnicke nur seine Ausbildung an der Unteroffizierschule des Heers in Delitzsch absolvieren, doch die Leidenschaft, Feuerwehrwehrmann zu sein, ließ ihn auch während dieser Zeit nicht los. Er meldete sich bei der in der Nachbarschaft liegenden Ortswehr Benndorf an und wurde zum Kameraden auf Zeit.