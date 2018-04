Eilenburger Künstlerin stellt im Landratsamt in Delitzsch aus

Delitzsch. Eine Ausstellung mit Werken der Eilenburger Künstlerin Susann Grützner ist aktuell im Foyer des Landratsamtes Nordsachsen in Delitzsch zu sehen. Die Ausstellung beinhaltet Werke der Acrylmalerei sowie Speckstein-Skulpturen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Studienreisen nach Afrika

Geboren und aufgewachsen in Wurzen bei Leipzig absolvierte Susann Grützner von 2010 bis 2013 ein vierjähriges Privatstudium der Acrylmalerei bei der Künstlerin Waltraut Grimm im Künstlerhaus Gutleut in Frankfurt/Main. Studienreisen führten Grützner nach Südafrika, Namibia, Lesotho, Peru, Brasilien und Bolivien. Blaue Sanddünen in Namibia, der Frankfurter Römer kunterbunt leuchtend – wenn Susann Grützner mit dem Pinsel von ihren Lieblingsorten erzählt, nutzt Sie die ganze Palette.

Kunst sichtbar machen

Die Künstlerin hat sich dem Motto von Paul Klee verschrieben, nicht das Sichtbare wiederzugeben, sondern in ihrer Kunst erst sichtbar zu machen. Dazu experimentiert Sie mit unterschiedlichen Maltechniken und verblüfft mit ungewöhnlicher Farbgebung. Die lebendigen kraftvollen Bilder nehmen den Betrachter mit auf ihre erträumten wie tatsächlichen Reisen zu inspirierenden Orten – Lieblingsorten, von denen es gar nicht genug geben kann.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 6. Mai zu sehen. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung unter Tel. 03421 7581056 oder 1057 gern zur Verfügung.

Von LVZ