Konzert - Feuerwerk an Ideen: Nord-Lichter strahlen wieder für Delitzsch

Freitagabend: Vor dem Bürgerhaus werden die Parknischen rar, keiner der Sitzplätze im Inneren bleibt frei. Die Nord-Lichter, der Schulchor der Oberschule Delitzsch-Nord, feiert mit seinem neuen Programm „Alles ist Musik“ Premiere. „Alles ist Musik, mach’ mal lauter! Alles, was fremd ist, wird uns vertrauter. Wenn nichts mehr geht, fangen wir an zu singen!“

Publikum begeistert

Gleich das erste Lied steckt an: Das Publikum klatscht mit, als die Nord-Lichter mit einem rhythmusbetonten Stück auf die Bühne treten. Zu beiden Seiten der Sitzreihen stehen die Chorkinder und begleiten die Tänzer und Solisten auf der Bühne. Der Auftakt für zwei Stunden Abwechslung, mit in Handarbeit genähten, farbenfrohen Kostümen und aufwendig gestalteten Kulissen. Auch in diesem Jahr reißen die 80 Jugendlichen und Ehemaligen, die sich immer noch für ihre Oberschule engagieren, mit: Sprechgesang und Hip-Hop-Tanz treffen auf Ballett, Akustikgitarre und Klavier auf Schwarzlichttheater, Videoinstallationen und Neonlichteinlagen. Flamencoanleihen und Alexandras „Zigeunerjunge“ aus dem Jahr 1967 treffen auf Camila Cabellos „Havana“ aus dem Hier und Jetzt. Ebenso sind die 1980er zurück, und die Nord-Lichter beweisen, dass es keinen Kevin Bacon braucht, der einem beibringt, wie man zu „Footloose“ mitwippt.

Zur Galerie „Alles ist Musik“ ist der Titelsong zur Große Eröffnung des Programms der Nordlichter.

Neben dieser musikalischen Zeitreise gibt es auch immer eine andere zu sehen: Aus Schülerinnen, die im letzten Jahr noch in der Gruppe tanzten, sind Solistinnen geworden. Was Sylva Markert aus den Kinder heraushole, sei „sowas von beeindruckend“, lobte Schulleiter Andreas Hess die Leiterin des Chores, der inzwischen doch viel mehr ist. „Das schafft Schule, so, wie wir sie kennen, nicht: Das sind Schüler“, unterstrich er, „die bekommen bei mir im Unterricht zum Teil nicht die Zähne auseinander, sind ganz verschüchtert. Und hier platzen sie aus sich heraus, hier präsentieren sie sich.“

Lob von vielen Seiten

Unterschiedliche Talente würden gefördert und auch der soziale Zusammenhalt gestärkt: „Die werden hier alle mitgenommen, sie sind eine große Familie“, so Hess. Und die wächst heran: So wird Tanzpädagogin Stefanie Knorr beim Erarbeiten der Choreographien von der ehemaligen Schülerin Laura Werner unterstützt. Und auch die Jüngeren, verrät Sylva Markert, überraschten sie immer wieder mit Ideen. „Ich bin so unendlich stolz auf euch! Danke für eure Zuverlässigkeit, für eure Herzlichkeit, eure Wärme auch an schlechten Tagen. Ihr fangt mich auch manchmal auf und ich bekomme so unendlich viel von euch zurück“, sagte sie, sichtlich gerührt nach dem Ende der Show.

Für die gab’s auch Anerkennung von Bürgermeister Thorsten Schöne, der, wie er sagte, den in diesem Jahr umstrittenen Musikpreis Echo lieber an die Oberschüler vergeben hätte. Denn deren Experimentierfreude, das war zu beobachten, steckt an: Selbst da, wo ein Schritt mal daneben geht, fällt das kaum auf. Denn zu groß ist die Abwechslung und wirklich beeindruckend, wie viele Titel und Tanzschritte die Schüler einstudiert haben. „Das, was ihr gemacht habt,“ sagte Schöne, „hat unser Herz bewegt. Nach allen Richtungen. Es war Humor, es war Spaß, es war Leidenschaft und Romantik. Ich sage das auch für die Stadt Delitzsch: Wir sind stolz, dass wir euch haben.“

Von Manuel Niemann