Delitzsch/Eilenburg

Die vor einem Monat an den Kliniken in Delitzsch und Eilenburg gestarteten Bereitschaftspraxen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) von den Patienten „gut angenommen“ worden. „Die Bereitschaftspraxis Delitzsch haben bis zu 33 Patienten und die Bereitschaftspraxis Eilenburg bis zu elf Patienten an einem Wochenendtag aufgesucht“, teilte die KVS auf Anfrage mit.

Mit diesen Erkrankungen kommen Patienten

Behandelt wurden Patienten mit Erkrankungen, mit denen ansonsten ein niedergelassener Arzt zur Sprechstunde aufgesucht werden würde. Dies seien starke Erkältung mit Fieber, akuter Harnwegsinfekt, starke Hals- oder Ohrenschmerzen. „Sofern Patienten mit Symptomen in die Bereitschaftspraxis kommen, die dort nicht behandelt werden können, zum Beispiel bei Platzwunden, Knochenbrüchen oder Verdacht auf Herzinfarkt, werden diese direkt in die Notaufnahme weitergeleitet.“

Mit der Einrichtung der Bereitschaftspraxen will die KVS vor allen die Notaufnahmen an den zwei kommunalen Kliniken entlasten. Doch ob das bereits eingetreten ist, dazu kann die KVS „in der kurzen Zeit“ noch keine Aussage treffen.

Fahrdienst vor allem am Wochenende gefragt

Auch der Fahrdienst mit einem Bereitschaftsarzt an Bord ist im vergangenen Monat im Einsatz gewesen. Die Anzahl schwanke zwischen Werktagen und dem Wochenende, so die KVS. Die höchste Anzahl an Hausbesuchen sei an den ersten beiden Juli-Wochenenden auf einen Samstag mit 21 Hausbesuchen gefallen, die niedrigste Anzahl auf einen Montag mit zwei Hausbesuchen.

Die Einrichtung der Bereitschaftspraxen in Delitzsch und Eilenburg und der Fahrdienste sind derzeit Teil eines Pilotprojekte der KVS. Die Praxen sind für Patienten gedacht, bei denen keine Behandlungsdringlichkeit besteht. In Oschatz und Torgau gibt es keine Bereitschaftspraxen. Für diese Patienten erfolgt die Vermittlung über die Rufnummer 116117.

„Natürlich gibt es bei einem solchen Projekt den einen oder anderen, auch teilweise technisch begründeten Optimierungsbedarf. Wir möchten an dieser Stelle den diensthabenden Ärzten, den Fahrdienstleistern und den Krankenhäusern für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit danken“, so die KVS.

Öffnungszeiten Bereitschaftspraxen Die Bereitschaftspraxis in der Klinik Delitzsch hat Mittwoch und Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Bereitschaftspraxis in der Klinik Eilenburg hat Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 9 bis 13 Uhr offen. Der Fahrdienst für Hausbesuche ist über die Nummer 116117 erreichbar und im Einsatz am Montag, Dienstag und Donnerstag 19 bis 7 Uhr, Mittwoch und Freitag 14 bis 7 Uhr, Wochenende, Feiertage, Brückentage 7 bis 7 Uhr des Folgetages.

Von Nico Fliegner