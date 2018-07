Delitzsch Zeugenaufruf - Einbruch in Delitzscher Apotheke vereitelt Das war wohl nichts: Ein Einbrecher hat sich am Dienstag Zutritt zu der Apotheke am Schäfergraben in Delitzsch verschafft. Doch der Alarm störte den Dieb.

In die Apotheke am Schäfergraben in Delitzsch ist am Dienstag eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: dpa