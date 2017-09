Eine Baustelle nach der anderen: Krostitzer Bürgermeister wird zum Baumeister

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Zschölkau, dem Neubau einer Mehrzweckhalle in Krostitz sowie der Schaffung zusätzlicher Hort- und Krippenplätze in der Kita und im ehemaligen Standesamt hat die Gemeinde Krostitz in diesem Jahr ein großes Programm zu stemmen. Das ist in Krostitz Chefsache.