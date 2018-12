Delitzsch

Großes Blaulichtaufgebot am Samstag in der Erzbergerstraße in Delitzsch. In den Wohnstätten für Menschen mit Behinderung wurde der Ernstfall simuliert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Schnelleinsatzgruppe (SEG) sowie Polizei waren vor Ort, um das Zusammenspiel zu proben. Die Alarmierung erfolgte kurz nach neun Uhr am Morgen.

Lange Übung

Auch für die Übung wurde jeder Schritt wie im Ernstfall durchgezogen, zum Beispiel kräftezehrend unter Atemschutz gearbeitet und Patienten über weite Strecken transportiert. Die Kameraden „retteten“ die Statisten aus den künstlich verrauchten Räumen, die weitere medizinische Betreuung übernahm dann die SEG. Am späten Vormittag wurde die Übung wieder abgeschlossen.

Von cj