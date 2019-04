Nordsachsen

Große Müllsammelaktion zum Frühlingsbeginn in Badrina und in Pressen. Bürger, Vereine und Feuerwehr trafen sich zur großen Aufräumaktion nach dem Winter. In Pressen rief dazu der Heimatverein Kospa-Pressen auf.

Zur Galerie Viele Freiwillige trafen sich am Wochenende ihren Heimatorten zum gemeinsamen Frühjahrsputz. Die Einwohner sammelten Müll, stutzten Hecken, kehrten Plätze und Wege und übernahmen den Kirchenputz.

„Das machen wir seit sechs Jahren. Ins Leben gerufen haben die Aktion einst die Behlitzer Bürger. Mittlerweile ist es zu einer Gemeinschaftsaktion aller geworden. In allen Ortsteilen packen heute die Menschen an. Neben den Bürgern beteiligen sich auch Feuerwehr, Ortschaftsrat und die Freien Wähler. Und wenn wir fertig sind, dann wird gemeinsam gegrillt“, freute sich Pressens Ortschaftsratsvorsitzende Roswitha Feustel über die große Beteiligung.

Auch in der Schönwölkauer Gemeinde Badrina wurde alles auf Hochglanz gebracht. An der Parkbühne hatten die Kameraden der örtlichen Feuerwehr ihre Wasserschläuche ausgepackt und spritzten den Platz und die kleine Bühne sauber. „Im Juni soll hier alles schick sein . Da findet nämlich unser Dorffest statt“, sagte Wehrleiter Jens Happich. Während der Heimatverein Badrina die Grünanlage rund um die Bushaltestelle saubermachte und der Hecke einen neuen Schnitt verpasste, waren Mitglieder des Kirchenvereins am Friedhof tätig. Hier wurde die Kirche innen und außen saubergemacht, und die Wege auf dem Areal wurden vom Unkraut befreit.

Von Steffen Brost