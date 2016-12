Beerendorf. Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Beerendorf wurde gestern ein seltener Geburtstag gefeiert. Elfriede Brill ist 101. Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages brachten der Jubilarin Tochter Renate Emmrich und Ergotherapeutin Nadja Hencke Ständchen. Friedchen, wie die für ihr hohes Alter körperlich noch rüstige Seniorin von Freunden genannt wird, ist somit die zweitälteste Delitzscherin. Lediglich eine Frau in der Loberstadt ist vier Monate älter als sie.

Im vergangenen Jahr feierte Elfriede Brill ihren 100. Geburtstag noch in ihrer Wohnung in der F.-C.-Weiskopf-Straße, in der sie 45 Jahre lang gewohnt hat. Nach einem Sturz, bei dem sich die Rentnerin verletzte, entschied sich Renate Emmrich schweren Herzens, die Mutter doch in einem Seniorenheim unterzubringen, denn beide wollten das eigentlich nicht. „Aber ich musste einsehen, dass ich bei der Betreuung meiner Mutter an Grenzen stieß“, erklärt die 76-Jährige.

In Beerendorf hat sich Elfriede Brill nach anfänglichen Schwierigkeiten nun ganz gut eingelebt. Weil sie sich ohne Hilfsmittel wie Rollator oder Rollstuhl im Heim bewegen kann, nimmt sie die Angebote dort gern an. Und sie sei auch sehr selbst bestimmt, sage, wenn ihr etwas nicht gefalle, berichtet eine Pflegerin. „Drei- bis viermal in der Woche besuche ich sie. Dann gehen wir nebenan im Park spazieren“, erzählt die Tochter, gern an der frischen Luft. Regelmäßig fährt Renate Emmrich mit ihr auch in der Stadt, wo sie in einem Café einkehren oder am Wallgraben bis zum Gymnasium laufen. Dort ist Elfriede zur Schule gegangen und dort unterrichtet Urenkelin Sandy Müller. Sie gehörte am Nachmittag bei der Geburtstagsfeier in der Gartenklause in Delitzsch-Ost genauso zu den Gratulanten wie die anderen Familienmitglieder. Neben den beiden Töchtern Renate und Karin kann Elfriede Brill mittlerweile auf fünf Enkel, zehn Urenkel und einen Ururenkel verweisen.

Von Thomas Steingen