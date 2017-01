Delitzsch. Besitzer des aktuellen Delitzscher Kalenders können sich in diesem Monat an einem Foto von einem radschlagenden Pfau im Tiergarten erfreuen. „Angeber“ hat es die Delitzscher Hobbyfotografin Elke Fahr genannt, weil ihr das übertriebene Balzgehabe des Vogels so sehr imponierte. Am Wettbewerb für die Gestaltung des Delitzscher Kalenders hatte die 58-Jährige im vergangenen Jahr erstmals teilgenommen und war mit ihrer Pfauenaufnahme sofort in die engere Auswahl gekommen. Fotografiert hat sie das Tier mit ihrer kompakten Spiegelreflex-Kamera so, wie sie den Pfau gesehen hat, ohne großen Schnickschnack. Und sie motiviert alle, die wie sie gern fotografieren, sich am nächsten Wettbewerb der Stadtverwaltung, Stadtwerke und Wohnungsgesellschaft Delitzsch zu beteiligen, weil es schön sei, diese Leidenschaft zu teilen.

Elke Fahr ist begeistert von dem, was die Natur hervorzaubert. Deshalb hält sie vieles, was sie sieht, im Foto fest. Besonders gern fotografiert sie Pflanzen und Tiere und hat dabei eine Blick für das Besondere. Hier eine kleine Auswahl dessen, was ihr vor die Linse gekommen ist. Zur Bildergalerie

Beliebte Motive sind Pflanzen und Tiere

Von sich selbst sagt Elke Fahr, dass sie bilderaffin sei. „Wenn ich etwas Schönes oder Besonderes sehe, halte ich es gern im Foto fest. Dabei fotografiere ich gezielt, archiviere sozusagen meine Erinnerungen.“ Weil sie nicht immer eine Kamera dabei hat, greift sie häufig auch zum Smartphon. Wenn sie aber in der Natur unterwegs ist oder einen Park durchstreift, hat sie in der Regel immer die Kamera dabei. Wie im November beim Besuch des Parks in Bad Muskau, in dem ihr wunderschöne Herbstaufnahmen gelungen sind. Pflanzen und Tiere sind ihre bevorzugten Motive. Beides hat sie zu Hause in ihrer Wohnung oder im Hof, wo sie sich als „Neu-Gärtnerin“ betätigt. „Für Leute, die ein Haustier haben, ist dieses oft ein beliebtes Motiv“, sagt sie. So zieren drei großformatige Katzenfotos ihre Wohnzimmerwand. Auf einem schaut Rizzos Kopf aus blauer Bettwäsche. Ein anderes zeigt Lilly vor weißem Hintergrund im Nichts und auf dem dritten Foto ist nur Lillys Silhouette hinter einer Gardine auf dem Fensterbrett sitzend zu sehen.

Der Blick für das Besondere

Elke Fahr fasziniert, was in der Natur geschieht. „Was sie hervorbringt, das muss ich fotografieren“ erzählt sie. Zum Beispiel Blumen mit Wassertropfen auf den Blütenblättern. „Dann gehe ich möglichst weit ran und fotografiere.“ Dabei zeigen ihre Fotos, dass sie den gewissen Blick für das Besondere hat. Gern gestaltet sie mit ihren Fotos auch Bilder am Rechner, sodass am Ende etwas ganz anderes entsteht.

Von Thomas Steingen