Löbnitz

Derzeit haben sicher nur wenige Lust darauf, sich im Seelhausener See nass zu machen. Aber in ein paar Monaten wird es wieder schmerzlich bewusst: Wie das Gewässer in der ehemaligen Tagebaugrube bei Löbnitz genutzt werden darf, ist nicht klar. Baden oder Boot fahren sind nicht erlaubt. Das Verfahren zum Gemeingebrauch läuft noch immer. Wie denkt Ralf Meyer, der in Teilzeit Leiter des Goitzsche-Wildnis-Projektes, ansonsten Lehrer und zudem Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt des Bundes für Umwelt und Naturschutz ist, über die See-Perspektiven?

Wie viel der Goitzsche-Wildnis gibt es überhaupt auf der sächsischen Seite?

Circa 1300 Hektar hat der BUND-Landesverband gekauft. Der größte Anteil aber liegt auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt.

Wie steht ihr Verband zum Gemeingebrauch des Seelhausener Sees?

Stimmt. Wir hätten eigentlich auch gefragt werden müssen. Das ist bisher nicht passiert. Aber wahrscheinlich wurde der BUND Sachsen einbezogen.

Wenn Sie also gefragt würden: Was spricht gegen eine touristische Nutzung der Tagebaufolgegewässer?

Dagegen spricht unter anderem, dass Wasservögel die Seen als Rastplätze nutzen. Besondere Bereiche werden deshalb in der Goitzsche geschützt. Aber es gibt drei verschiedene Zonen. In der Kernzone ist Betreten nicht erlaubt. Doch sind die Wasserflächen groß genug, finden sich auch Flächen für touristische Angebote. Die Goitzsche-Verordnung könnte vielleicht eine Blaupause dafür sein, die verschiedenen Nutzungsinteressen am Seelhausener See unter einen Hut zu bringen.

Was ist am Baden in einem See so schädlich?

Ich bin erst seit fünf Monaten als Leiter der Goitzsche-Wildnis im Amt, kenne also die Gegebenheiten am Seelhausener See nicht genau. Aber es ist zu befürchten, dass Badestellen zu Zerstörungen am Ufer und am Ufersaum führen. Wildes Baden gefährdet nicht nur die Natur, sondern auch den Menschen. Denn die Uferzonen sind ja nicht überall sicher. Außerdem gibt es dann oft Vermüllung und wild parkende Autos. Ich denke deshalb: Ein genehmigter und angelegter Strand kann Magnet sein, der davon abhält, an Stellen ins Wasser zu gehen, wo es der empfindlichen Natur schadet. Mir ist es ja auch angenehmer, wenn es einen schönen Sandstrand gibt.

Interview:

Hintergrund: Das Goitzsche-Wildnis-Projekt dokumentiert die Wildnisentwicklung in der Tagebaufolgelandschaft und nimmt Pflichten eines Grundeigentümers wie die Wegesicherung wahr. Ehrenamtliche Mitglieder wachen über die Wildnis, veranstalten Umweltbildungsaktionen. Für den Seelhausener See neben dem Großen Goitzsche-See läuft bereits seit Jahren das Gemeingebrauchverfahren, das unter anderem Baden und Boot fahren regelt. Zuletzt wurden von der Behörde weitere Untersuchungen gefordert. Die Gemeinde Löbnitz hat sie gemeinsam mit dem Regionalen Planungsverband erarbeitet und hofft nun auf Genehmigung in diesem Jahr.

Von Heike Liesaus