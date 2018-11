Delitzsch

Um die zentrale Frage „Wie gut fährt es sich in Delitzsch Rad?“ dreht sich aktuell der Fahrradklima-Test, die große Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zum Radverkehr. Noch bis zum 30. November läuft die Umfrage.

Jeder kann mitmachen

Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Die Bewertung besteht aus einem Fragebogen mit 32 Punkten, von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob das Radfahren in der Stadt eher als entspannt oder stressig empfunden wird. Aktuell haben laut ADFC in Delitzsch bereits 122 Personen die Möglichkeit genutzt, den Fragebogen auf www.fahrradklima-test.de auszufüllen. „Wir freuen uns, dass bereits so viele Radfahrende in Delitzsch am Fahrradklima-Test teilgenommen haben. Mit 49 ausgefüllte Fragebögen pro 10 000 Einwohnern ist Delitzsch im sächsischen Vergleich bereits sehr gut vertreten. Um die Datenqualität zu verbessern, benötigen wir aber noch mehr Personen, die sich an der Umfrage beteiligen“, sagt Konrad Krause, der den Fahrradklima-Test für den ADFC Sachsen koordiniert. Die Befragung soll eine Bestandsaufnahme zum Radverkehr in allen deutschen Städten ermöglichen und sowohl dem ADFC als auch der Politik vor Ort Feedback geben.

Delitzsch gut im Rennen

Der letzte Fahrradklima-Test fand vor zwei Jahren statt. Damals bewerteten 77 Radfahrende die Stadt Delitzsch nach Rad-Kriterien. In der Endauswertung erlangte Delitzsch unter allen sächsischen Städten die beste Note und erhielt damit ein noch besseres Urteil als Leipzig.

Von lvz