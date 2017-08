Energie-Experten aus dem ukrainischen Schowkwa sammeln in Delitzsch praktische Erfahrungen

Seit 2013 unterhält Delitzsch eine Know-how-Partnerschaft in Sachen Energieeffizienz mit der Stadt Schowkwa. Die Westukrainer möchten gern vom vorhanden Wissen in Delitzsch lernen. Bevor eine Delegation aus Delitzsch Schowkwa im September besucht, waren zunächst zwei Experten in der Loberstadt vor Ort, um nicht nur bei den Stadtwerken zu hospitieren.