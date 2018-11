Delitzsch

Ob nun Glühwein-Verkauf, Weihnachtsbrunch oder Adventskalender-Aktion – der Lions Club Delitzsch engagiert sich mit vielen Aktionen stark für die gute Sache, will weiterhin soziale Projekte vor allem für Kinder und Jugendliche unterstützen. Mit Marco Mathys hat nun gerade ein Mann die Präsidentschaft inne und von Vorgänger Mathias Plath übernommen, der dabei Wohltätigkeit auch weit über die deutschen Grenzen hinaus lebt.

Der neue Lions-Club-Adventskalender Quelle: privat

Der Delitzscher Zahnarzt ist regelmäßig in der Welt unterwegs, um für bessere Zahn- und damit bessere Allgemeingesundheit in ärmeren Ländern zu sorgen und hat dafür mit Kollegen eigens einen Verein gegründet. Der 44-Jährige plant 2019 wieder Auslandseinsätze in Nepal und Sambia. Darüber hinaus engagiert er sich seit 2011 im Lions Club, nun eben für ein Jahr, so will es der Turnus, als Präsident des Clubs. Genau die sozialen Projekte seien auch der Reiz gewesen, in den Club zu gehen beziehungsweise die Einladung anzunehmen, denn ohne die gibt es keine Mitgliedschaft. Marco Mathys will mit seiner Präsidentschaft der Club-Linie treu bleiben, zum Beispiel den Tiergarten und die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt unterstützen.

Frauen gerne gesehen

Aktuell hat der Delitzscher Lions Club 29 aktive Mitglieder. Frauen sind noch nicht darunter, der Club ist aber interessiert daran, auch weibliche Mitstreiter zu finden. Der Lions Club trifft sich einmal monatlich im Clublokal im Delitzscher Bürgerhaus.

Von Christine Jacob