Envia Tel schließt Delitzscher Gewerbegebiet an

Die envia Tel GmbH investiert in Delitzsch eine hohe fünfstellige Summe, um das Gewerbegebiet mit dem Pep-Markt an ihr schnelles Breitbandnetz anzuschließen. Die Glasfaserkabel ermöglichen dann eine Übertragungsrate von 100 Megabit bis 10 Gigabit pro Sekunde. Das Netz soll im März in Betrieb gehen.