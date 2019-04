Kyhna

In Kyhna hat am Mittwoch die Erdbeerernte begonnen. Die Gemüsebau Kyhna KG lässt auf etwa 3,5 Hektar die süßen, roten Früchte, denen man auch eine aphrodisierende Wirkung nachsagt, ernten. Unmittelbar danach gehen sie in den Direkt-Verkauf. An bis zu 80 Ständen in der Region sind sie dann erhältlich. Derzeit gehen fünf polnische Saisonkräfte durch die Reihen und pflücken die Beeren in die 500-Gramm-Schalen. „Die Zahl der Helfer wird bald auf gut 30 ansteigen“, ist sich Betriebsleiter Jürgen Kopf sicher. Die von den Kyhnaern verwendete Sorte Flair verspricht einen sehr guten Ertrag. Teresa Treacz (63) ist bereits seit 20 Jahren bei der Erdbeerernte dabei. „In diesem Jahr sind die Früchte besonders groß“, meint sie und beruft sich dabei auf ihre Erfahrungen.

Zur Galerie In den Gewächshäusern der Gemüsebau Kyhna KG hat die Erdbeerente begonnen. Zwar sind die roten Früchte noch in der Minderheit, aber das wird sich in den nächsten Tagen andern. Ab sofort sind die roten Beeren aus dem Westen Nordsachsens an vielen Ständen in der Region zu haben.

Die Gemüsebauern setzen bereits seit einigen Jahren erfolgreich Hummeln in den Gewächshäusern ein. „40 Völker sind es diesmal“, erklärt der Betriebsleiter und hat einen gehörigen Respekt vor seinen Helferlein. Die Hummeln sind beim Bestäuben sehr effektiv, denn sie sammeln eher Pollen ein als Nektar. In den Gewächshäusern erfolgt ein kontrollierter Anbau der einjährigen Erdbeerpflanzen. Auf Unkrautvernichtungschemie wird nahezu gänzlich verzichtet. Bewässert werden die Pflanzen durch ein Tropfschlauchsystem im Boden. Die Erdbeerernte endet voraussichtlich gleichzeitig dem der Spargelernte am 24. Juni. Bis dahin könnten im Durchschnitt täglich bis zu 1,5 Tonnen Erdbeeren aus Kyhna auf den Markt kommen.

Von Dimo Wolf