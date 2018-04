Ermittlungen zur Vermissten in Delitzsch dauern an

Delitzsch. Der Gesundheitszustand der am Dienstag nahe des Oberen Bahnhofs gefundenen Frau gilt nach wie vor als kritisch. Die Frau musste noch am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, ihr Zustand war zu diesem Zeitpunkt sehr instabil. Die Frau war am Nachmittag gegen 16 Uhr auf dem Bahndamm in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen von Kindern gefunden worden und musste von der Feuerwehr erst aus Gestrüpp befreit werden, um dann vom Rettungsdienst erstversorgt zu werden.

Keine Öffentlichkeitsfahndung

Wie Polizeisprecher Uwe Voigt bestätigte, galt die 36 Jahre alte Frau seit dem Abend des Ostermontags als vermisst gemeldet. Eine Öffentlichkeitsfahndung lag in diesem Fall allerdings nicht vor. Dies ist aber auch keine Selbstverständlichkeit, wie viele vielleicht annehmen, sondern bedarf erst diverser besonderer Kriterien, die vorher erfüllt sein müssen. Zunächst wurde wie in solchen Fällen üblich durch das Delitzscher Polizeirevier das Umfeld der Frau überprüft und verschiedene, wenn auch wenige Kontaktadressen aufgesucht. Noch innerhalb der ersten 24 Stunden seit Vermisstenmeldung gelang es schließlich, die Frau zu finden.

Gesundheit geht vor

Ob die Delitzscherin von einem Zug erfasst wurde, suizidale Absichten vorlagen oder wie genau die 36-Jährige an den unwegsamen Fundort inmitten von Schotter und Gestrüpp gelangte, wird seitens der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiter kommentiert. Zunächst gehe es darum, das Leben der 36-Jährigen zu retten, betont der Polizeisprecher. Erst dann werden die Ermittlungsarbeiten eventuell mit ihrer Befragung so weit vertieft. Der Gesundheitszustand der Frau gilt weiterhin als instabil und kritisch.

Von cj