Kyhna. Am Mittwoch wurde der erste Spargel in diesem Jahr auf einem Feld der Gemüsebau Kyhna KG geerntet. Derzeit sind fünf Arbeitskräfte damit beschäftigt, das erste sprießende Edelgemüse zu stechen. In der Spitzenzeit werden es bis zu 120, vor allem polnische Arbeitskräfte sein. Bereits am Donnerstag kommender Woche öffnet der Hoflade in Kyhna.

Voraussichtlich nach Ostern wird dann auch in den etwa 50 Ständen der Spargel verkauft. Nur die angewendete Folienanbautechnologie macht es überhaupt möglich, die Ernte bereits jetzt zu starten. Unter der Folie werden Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius gemessen. Der Kyhnaer Betrieb bewirtschaftet etwa die Hälfte der gesamten sächsischen Spargel- anbaufläche. „In diesem Jahr sind weitere 20 Hektar hinzugekommen“, teilte Betriebsleiter Jürgen Kop mit. Auf dem Spargel-und Erdbeerhof Brummer in Klingenhain bei Oschatz sorgen indes eine Bodenheizung mit der Abwärme aus einer Biogasanlage sowie Folienzelte für eine Bodentemperatur um 20 Grad und eine damit frühzeitige Ernte. In diesem Jahr sollen 400 Tonnen des beliebten Gemüses auf den Feldern geerntet werden.

Von Ditmar Wohlgemuth