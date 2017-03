Für insgesamt 38 Alzheimer- und Demenzkranke gibt es im Haus Gut Göritz ein neues Zuhause. Das vollstationäre Pflegeheim in der Gemeinde Schönwölkau nahm gestern offiziell seine Arbeit auf. Das Haus wurde unter Einbeziehung der ehemaligen Lehmwellerscheune, der einst größten in Deutschland, errichtet. Elemente wurden in den Neubau integriert.