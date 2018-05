Delitzsch

Das Gänseblümchen Friederike hatte sich so gewünscht, groß wie der Apfelbaum zu sein. Aber wie das so ist, wenn Wünsche in Erfüllung gehen: Für Baumesgröße ist so ein winziger Korbblütler nicht gemacht. Die alten Freunde sind weit weg, die Sonne scheint zu prall aufs Haupt.

Mit dieser kleinen frühlingshaften Musical-Geschichte kamen die Jüngsten in der Turnhalle der Delitzscher Grundschule Ost groß heraus. Schließlich konnten die vielen Freunde Friederike am Ende dazu verhelfen, wieder in ihre Kreise zu gelangen.

Nicht allein die Eltern blickten da mächtig stolz auf den Nachwuchs, auch Schulleiterin Diana Ruland. „Es ist ja noch nicht einmal ein Jahr her, dass ich sie zur Einschulung begrüßte. Damals saßen sie da noch etwas schüchtern und ängstlich. Und als ich ihnen erzählte, dass sie bald hier vorn selbst auftreten werden, konnten sie das sicher kaum glauben.“

Theater, Bilder und Skulpturen

Schließlich waren in vielen Proben Texte zu lernen, war zu singen, zu tanzen und das alles vor Publikum zu präsentieren. Wer aus den höheren Jahrgängen besonders viel Lust aufs Theater hatte, durfte ebenfalls im Musical mitmachen.

Aber das Kunstfest, zu dem die Eltern eingeladen waren, hatte ein weiteres Highlight zu bieten: Alle 235 Kinder der Grundschule Ost hatten sich eine Woche lang gestalterisch betätigt. Mit den Skulpturen und Bildern verwandelten sich Schulflure und -zimmer in eine große Galerie. Lehrer, aber auch Eltern und Großeltern waren mit über das Alltägliche hinaus gewachsen. Besonders freute sich Diana Ruhland über den Förderverein, „der für das Material eine hohe Geldsumme bereitstellte“.

Von Heike Liesaus