Europa-Diplom für Delitzschs polnische Partnerstadt Ostrów Wielkopolski

Delitzsch/Ostrów Wielkopolski. Für die konstanten Bemühungen um den europäischen Gedanken und die jahrelange Zusammenarbeit mit den Partnerstädten hat Ostrów Wielkopolski das sogenannte „European Diploma“ erhalten. Als eine von sieben europäischen Städten wurde das polnische Mittelzentrum kürzlich in Strasbourg ausgezeichnet.

Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sieht in der Auszeichnung der Delitzscher Partnerstadt einen Beweis, dass das Nachbarland trotz einiger Wirrungen in seiner derzeitigen Politik guten Willens ist, Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein und bleiben zu wollen.

Gegenseitige Besuche geplant

In seinem Gratulationsschreiben würdigt das Delitzscher Stadtoberhaupt die Leistungen der polnischen Partner und blickt in die nähere Zukunft. „Wir freuen uns sehr, Teil dieser positiven Entwicklung zu sein, die in diesem Herbst mit unserem gegenseitigen Besuchen fortgeschrieben wird“, so Manfred Wilde. Ende September besucht eine Delegation aus Ostrów Wielkopolski Delitzsch, um sich hier über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Kultur und Bildung zu informieren. Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch in der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof. Im Oktober wird dann eine kleine Delitzscher Gruppe in Polen an einer internationalen Konferenz teilnehmen, die sich den Themen Innovation und Modernisierung in der Verwaltung widmet.

Zuletzt weilten Wilde und Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) im Mai 2016 in der polnischen Kreisstadt. Verschiedene Feierlichkeiten waren der Anlass: So wurde der urkundlichen Ersterwähnung Polens im Jahr 966 gedacht, außerdem ist der 3. Mai ein hoher polnischer Feiertag in Erinnerung an die Verabschiedung der Verfassung 1791.

Von Thomas Steingen