Evangelische Schule in Delitzsch sucht schon nach Personal

Delitzsch. Die Pläne und Arbeiten für eine neue Schule in Delitzsch nehmen weiter Formen an. Ab dem Schuljahr 2018/2019 soll es in der Loberstadt eine freie evangelische Grundschule geben. „Es sieht sehr gut aus, dass wir diesen Termin einhalten können“, sagt Jörg Topfstedt von der Elterninitiative. Die Elterninitiative will demnächst den Trägerverein gründen, dazu eine Gründungsversammlung durchführen. Die Satzung ist bereits ausgearbeitet und in Überarbeitung. Der große Plan ist dann, dass daraus ein richtiges Schulzentrum entsteht, in dem Kinder von der 1. Klasse an über die Oberschule oder das Gymnasium zu ihrem Abschluss kommen.

Standort gefunden

Für den Start der Grundschule ist das Gebäude mit dem einstigen Schulstandort in der Schulstraße bereits gefunden. „Es muss allerdings viel gemacht werden“, betont Jörg Topfstedt. Umbaumaßnahmen in mehreren Bauabschnitten seien nötig, um das Gebäude auf den Stand zu bringen, der eine freie Unterrichtsform ermöglicht. Ein Architekt ist gefunden, der die mehreren Bauabschnitte konzeptioniert. Mit Krediten soll der Bau finanziert werden, Stiftungen könnten für das pädagogische Personal aufkommen. Zudem wollen die Eltern auf die Suche nach Sponsoren und weiteren Fördermitteln gehen.

Delitzscher suchen Personal

Dagegen läuft die Suche nach dem Personal. Gesucht werden Lehrer, die Spaß an reformpädagogischer Arbeit haben. Lehrer zu finden, so die Elterninitiative sei derzeit nicht das große Problem. Vor allem aber will man einen Pädagogen für den Leiterposten finden, der auch das Zeug mitbringt, eine echte Galionsfigur für das ehrgeizige Projekt zu sein. Stellenausschreibungen dazu veröffentlicht die Elterninitiative auf ihrer neuen Homepage unter www.ev-schule-delitzsch.de im Internet. Der Webauftritt befindet sich im Aufbau und soll die Neugierigen weiter über das Projekt informieren. Unter info@ev-schule-delitzsch.de können Interessierte direkt per E-Mail Kontakt aufnehmen.

Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen, gibt es auch bei den kommenden Informationsveranstaltungen, die demnächst stattfinden. „Bei den Terminen haben wir extra darauf geachtet, dass möglichst viele sich auch die Zeit nehmen können“, so Topfstedt. Einen Termin gibt es bereits am Freitag (18. August) um 19.30 Uhr im Gemeindehaus „Zu den fünf Kirchen“ in der Schloßstraße, ein weiterer folgt dort am 26. August, ein Samstag, um 10 Uhr morgens. Inhaltlich gleichen sich beide Termine.

Von Christine Jacob