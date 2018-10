Rackwitz

Alarm gab es am Samstagnachmittag für etliche Feuerwehren der Region um Delitzsch. Und was auf den Funkmeldeempfängern zu lesen war, war ein glattes „Horrorszenario“: Nach einer Explosion ist es in der Loberstraße in Rackwitz zu einem Wohnungsbrand in einem der Fünfgeschosser gekommen, Menschen werden vermisst, ihre Zahl ist nicht bekannt. Zum Glück aber eben „nur“ ein Szenario. Eines, mit dem mehrere Feuerwehren am Samstagnachmittag ihre Fähigkeiten und ihr Zusammenwirken trainiert haben.

Mehr als 50 Leute im Einsatz

Die Feuerwehren Rackwitz, Zschortau, Biesen, Radefeld, Delitzsch und Krostitz, wo erst vor Kurzem ebenfalls geübt wurde, wurden kurz nach 14 Uhr alarmiert. In der vierten Etage sollte es laut Übungsdrehbuch zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand in dem Wohnblock gekommen sein. Mehr als 50 Kameradinnen und Kameraden sowie die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des ASB zur medizinischen Betreuung der „Explosionsopfer“ waren am Ende an der groß angelegten Übung beteiligt, die sich noch bis in den späten Nachmittag hinziehen und jede Menge Kraft fordern sollte.

Alles wie Ernstfall

Schließlich wurde alles wie im Ernstfall behandelt und durchgezogen, es mussten schwere Ausrüstungsgegenstände und Schläuche bis in die obersten Etagen transportiert, die Vermissten in den verrauchten Wohnungen und auch aus dem Keller erst noch gesucht, gefunden und gerettet werden. Oder aber die Opfer konnten – da blieb die Übung mehr als realistisch – nach dieser folgenreichen Explosion eben nur noch tot geborgen werden.

Notfall unter Kameraden

Mit schweren Puppen aber auch echten Statisten wurde die Menschenrettung bis ins Detail blutender Wunden, um deren Versorgung sich dann wiederum die SEG kümmerte, nachgestellt. Auch der Atemschutznotfall eines Kameraden wurde im Rahmen der Übung noch als zusätzliches Szenario einmal exemplarisch durchgespielt – immerhin ist es ein ständig begleitendes Risiko bei allen Einsätzen, dass einer der Ehrenamtlichen zu Schaden kommen kann. Das Zusammenspiel der Kräfte funktionierte, am Ende zeigte sich die Rackwitzer Wehrleitung zufrieden mit dem Verlauf der Übung. Rund zwei Stunden ihres Wochenendes opferten all die Ehrenamtlichen für dieses Szenario, investierten wie so oft ihre knappe Freizeit in die Ausbildung und das Training für die Freiwillige Feuerwehr, damit es im jederzeit möglichen Ernstfall noch besser klappt.

Von Christine Jacob