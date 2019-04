Krensitz

In der VRS Fahrzeugtechnik herrschte am Freitag Hochbetrieb. Nach der schweren Explosion am Mittwoch haben die Brandursachenermittler der Polizei und externe Gutachter der Dekra ihre Arbeit aufgenommen und fortgesetzt. „Hier ist heute richtig was los. Es sind auch noch Vertreter der Versicherungen mit ihren Spezialisten da. Es geht um viele offene Fragen. Die nehmen auf, untersuchen und überprüfen. Es gibt aber noch keine Aussagen und noch nichts Konkretes. Mir bleibt die Hoffnung“, sagte Markus Voigt, der Chef des Unternehmens. Er und sein Geselle (23) waren bei dem Unglück verletzt worden. Der Mitarbeiter wurde mit Verbrennungen ersten und zweiten Grades an Kopf und Händen in die Uniklinik Leipzig eingeliefert.

Mitarbeiter wird wieder gesund

„Meinem Kollegen geht es gut, ich habe ihn besucht. Die Fachärzte sagen, dass er nach dem Abheilen der Brandwunden komplett wiederhergestellt ist. Er wird wieder völlig gesund. Das ist eine gute Nachricht“, so Voigt. Wiederholt dankte der 45-Jährige allen Helfern. Er denke momentan auch über eine Interimslösung für seine Werkstatt nach, hat einen noch nicht spruchreifen Plan.

Von Frank Pfütze