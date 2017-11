Fahnenmast in Delitzsch mutwillig umgeknickt und RB-Fahne gestohlen

Delitzsch. Auf einem Grundstück in der Delitzscher Rathenaustraße haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen fünf Meter hohen Fahnenmast umgeknickt und eine RB-Fahne gestohlen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Nachbarn gegen Mitternacht Geräusche wahrnahmen und eine unbekannte männliche Person über das Grundstückstor stieg, sich an dem Fahnenmast zu schaffen machte und anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Dübener Straße davonfuhr.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch unter Tel. 034202/66100 zu melden.

Von LVZ