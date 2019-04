Krensitz.

Im Krostitzer Ortsteil Krensitz ist es Mittwoch früh zu einer schweren Gasexplosion gekommen. Bei der VRS Fahrzeugtechnik in der Leipziger Straße 21 kam es in der Werkstatt bei der Reparatur eines Gastanks zu einer Explosion, bei der ein Teil des Flachbaus eingestürzt ist. Es hat zwei Verletzte gegeben. Ein Mitarbeiter musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Krostitz war im Einsatz. Das Gas ist aus einem Fahrzeugtank ausgeströmt und hat sich im Keller gesammelt, dort kam es zur Explosion, als ein Kompressor ansprang. „Die Fahrzeugtechnik gibt es nicht mehr so, wie sie noch heute früh dastand. Mein Mitarbeiter hat Verbrennungen an Händen und am Kopf, ich habe Prellungen“, sagte Inhaber Markus Voigt. Die Werkstatt hat Totalschaden.

Von Frank Pfütze