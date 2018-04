Roitzschjora

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilte, passierte das Unglück bereits am 8. April. Ein LVZ-Leser hatte der Redaktion den Hinweis gegeben.

Polizeiangaben zufolge war der 49-Jährige aus einer Flughöhe von 1500 Metern abgesprungen und soll bereits kurz danach Probleme mit seinem Schirm gehabt haben; dieser öffnete sich nicht korrekt. Der Schirm habe eine Instabilität beim Sinken verursacht, wie später Zeugen beschrieben.

In einer Höhe von etwa 250 Metern geriet der Springer dann aufgrund „totaler Instabilität ins Trudeln und schlug in der Folge auf den Boden auf“, so die Polizei weiter. Trotz sofortiger Reanimierungsversuchen des Notarztes verstarb der 49-Jährige an seinen schweren Verletzungen noch am Unglücksort.

Ermittlungen ergaben, dass die Unglücksursache auf einen Sportlerfehler zurückzuführen sei.

Von nf