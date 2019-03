Delitzsch

In der Region sind weiter falsche Spendensammler unterwegs – nun meldete die Polizei auch einen Fall aus Delitzsch. An einem Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße habe am Donnerstag, gegen 17 Uhr, ein 43-Jähriger vorgetäuscht, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges gegen den Mann.

Spendenliste dabei

Auch in anderen Städten waren bereits Rumänen als „Spendensammler“ am Werk, die vorgaben, für Behinderte zu sammeln, das Geld in Wirklichkeit aber in die eigene Tasche stecken. Laut seiner Spendenliste hatte der 43-Jährige in Delitzsch übrigens 60 Euro eingenommen. Als ihn die herbeigerufenen Polizisten stellten, erklärte er jedoch, an diesem Tag nur einen einstelligen Betrag erhalten zu haben. Er habe die Beträge auf der Liste mit einer zusätzlichen Null aufgebessert, um die nächsten Spender zu animieren, größere Summen zu geben.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei in Borna zwei junge Frauen und zwei junge Männer gestellt, die „Spenden“ sammelten.

