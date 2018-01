Fehlalarm in Delitzscher Volksbank ruft Beamte auf den Plan

Ein Fehlalarm in der Geschäftsstelle der Volksbank in Delitzsch, Eilenburger Straße, löste am Montagmorgen gegen 8.35 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Kunden, die die Bank verließen, zeigten sich überrascht. Sie hatten im Inneren nichts Ungewöhnliches bemerkt und teilten dies auch den Beamten auf Nachfrage mit. Der Einsatz wurde kurz darauf abgebrochen.