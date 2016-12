Ist das Gefallenendenkmal in Kertitz, einem Delitzscher Ortsteil, Opfer von Vandalen geworden? Das befürchtete jetzt zunächst ein Anwohner. Doch die Tafel mit den Namen der Gefallenen aus dem Dorf in den beiden Weltkriegen war nicht vollständig, musste zur Ergänzung demontiert werden. Jetzt ist die Edelstahltafel wieder am Denkmal.