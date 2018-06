Delitzsch

Zu einem Feldbrand kam es am Donnerstagmittag an der Kreuzung Hallesche Straße / B184 bei Delitzsch. Gegen 12.20 Uhr ging der Notruf „Gestrüpp und Feldbrand“ bei der Leitstelle in Leipzig ein. Die Feuerwehr Delitzsch war nur wenige Minuten später mit einem Löschzug vor Ort. Aufgrund des starken Windes breitete sich das Feuer auf dem Feld aus, so dass Einsatzleiter Andreas Pradel einen weiteren Zug und weitere Ortswehren hinzu rief. Insgesamt 40 Kameraden, darunter LVZ-Redakteurin Christine Jacob als Truppfrau, brachten den etwa 500 Quadratmeter großen Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Kurzzeitig kam es zu Verkehrseinschränkungen auf der B184 in Richtung Delitzsch-Nord.

Bei den aktuellen Brandstufen reicht bereits eine weggeworfene Zigarette aus, um einen derartigen Feldbrand zu verursachen.

Von Mathias Schönknecht