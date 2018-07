Benndorf

Die lang anhaltende Trockenheit führt wieder zu Feldbränden: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch und Benndorf mussten am Dienstag gegen zwölf Uhr zu einem Feldbrand ausrücken. Auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmeter brannten Reste auf einem abgeernteten Feld, dürre Wiese und Strauchwerk in der Nähe des Delitzscher Ortsteils Benndorf in Richtung des Kieswerks. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schließlich gegen 12.50 Uhr unter Kontrolle gebracht.

Von LVZ