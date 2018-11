Rackwitz

Ärger in Rackwitz: „Wir standen in der Kälte und warteten vergebens“, sagt Christa Elsner. Zusammen mit acht bis neun anderen Sparkassen-Kunden wartete die 83-Jährige am vergangenen Donnerstag am Treffpunkt an der Rackwitzer Hauptstraße auf der Freifläche hinter dem Rathaus. Dort hält das Sparkassen-Mobil in aller Regel einmal wöchentlich, immer donnerstags von 8 bis 8.30 Uhr. Doch dieses Mal kam es nicht.

Aus drei mach keine

Christa Elsner ärgerte vor allem, dass es nicht einmal eine Information, beispielsweise in Form eines Zettels, gab. Erst auf Nachfrage einer Leidensgenossin im Rathaus sei ihnen mitgeteilt worden, dass das Mobil das nächste Mal am 6. Dezember wieder nach Rackwitz kommt. Für viele der teils über 80-Jährigen hieße das, sie müssen drei Wochen in die Filialen nach Zschortau oder Delitzsch ausweichen.

Diese Befürchtung ist nicht eingetreten, erklärt Christa Elsner. Die Rackwitzerin sei mit ihrer Tochter am Folgetag nach Zschortau gefahren. Die Sparkassen-Mitarbeiter dort haben ihr versichert, das Mobil halte in der kommenden Woche wie gewohnt. Sie hoffe nun, dass es in dieser Form nicht noch einmal passiert“, sagt Elsner. Denn es habe einmal drei Banken in Rackwitz gegeben, „die Raiffeisenbank, die Postbank und eine Sparkasse – alles wegrationalisiert.“ Jetzt komme nur noch die fahrbare Vertretung. Und auch das sei nun nicht gewiss.

Neues Mobil soll ab kommenden Jahr durch den Landkreis rollen

„Wir bedauern, dass am 15. November Kundinnen und Kunden vergebens auf unsere fahrbare Filiale gewartet haben“, sagt Barbara Bauer, stellvertretende Pressesprecherin der Sparkasse Leipzig. „Unser Serviceberater hat im Vorfeld versucht, alle erreichbaren Kunden von dem Ausfall zu informieren. Darüber hinaus haben wir über Aushänge im Mobil, über unsere Internetfiliale und Facebook den Ausfall bekannt gegeben“, so die Sparkassen-Mitarbeiterin weiter.

Hintergrund sei, dass das Unternehmen ab Januar 2019 im Landkreis Nordsachsen mit einer neuen fahrbaren Filiale, die erweiterte Servicemöglichkeiten bieten soll, unterwegs sein werde. „Am 14. und 15. November absolvierten unserer Fahrer und Serviceberater Einweisungen und Schulungen im neuen Fahrzeug. Ab heute hat die fahrbare Filiale wieder ihren Regelbetrieb aufgenommen und wird planmäßig auch am kommenden Donnerstag in Rackwitz halten“, teilt Bauer abschließend mit.

Von Mathias Schönknecht