Lissa. Der Dorfteich und sein Umfeld ist zu einer Oase, zu einem ganz besonderen Treffpunkt in Kleinlissa bei Wiedemar geworden. Neues Projekt ist ein sogenanntes Fernwehschild, das am Ufer des Teiches aufgestellt wurde. Es zeigt beispielsweise in die eine Richtung die Entfernung von Lissa nach Havanna in Kuba mit 8339 Kilometer an, in die andere, nach Moskau, sind es nur 1728 Kilometer. Wer von Lissa nach Hawaii will, kann auch diese Strecke ablesen: 12 008 Kilometer.

Ob die Zahl auf den Kilometer stimmt, ist nicht so wichtig. „Die Idee kam aus der Runde der Arbeitsgemeinschaft“, berichtete Herbert Petersohn. Sie wurde schnell aufgegriffen und in dem Unternehmen Bremicker Verkehrstechnik mit Niederlassung in Wiedemar fanden die Organisatoren schnell einen Partner und Sponsor.

Dass der Teich heute in einem solchen guten Zustand ist, ist maßgeblich der Arbeitsgemeinschaft Teich geschuldet. Die hatte sich Anfang 2008 zusammengefunden und über einen Zeitraum von anderthalb Jahren kräftig Hand angelegt. Über 1800 Arbeitsstunden waren nötig, um den Anblick des Teiches komplett zu verändern. Insbesondere Unmengen an abgestorbenem Schilf wurden herausgeholt, die Ufer freigeräumt. Jetzt ist der Blick frei aufs Wasser. „Die verwilderte Kloake ist verschwunden, die Arbeit hat sich wirklich gelohnt“, sagt Herbert Petersohn und bedankt sich bei allen, die damals mitgeholfen haben und auch jetzt dafür sorgen, dass das kleine Paradies erhalten bleibt. Womöglich könnte bald auf dem Teich auch ein Schwan Station machen. „Wir überlegen, ein Tretboot anzuschaffen“, so Petersohn.

Von Ditmar Wohlgemuth