Delitzsch. Gehört man mit 65 Jahren zum alten Eisen? Mit Sicherheit nicht. Doch während das Rentenalter von 67 schon lange beschlossene Sache ist, galt bislang bei der Gemeindefeuerwehr Delitzsch: Mit 65 war’s das. Wer dieses Alter überschritten hatte, der schied aus dem aktiven Dienst aus. Und das vollkommen unabhängig davon, wie fit derjenige noch war. Das ändert sich nun.

Kameraden über 65 stärken die Feuerwehr

Per Satzungsänderung dürfen Angehörige der Gemeindefeuerwehr Delitzsch – also Kameraden in der Stadt selbst und in den Ortsteilen – auch mit über 65 noch in der aktiven Abteilung bleiben, das Mindestalter bleibt bei 16 Jahren. Die Anregung kam vor allem aus den Ortsteilen, wo viele ältere Kameraden noch voll aktiv sind, aber bald die Altersgrenze erreichen würden und theoretisch ausscheiden müssten. Nun soll, wer sich fit genug fühlt auch im höheren Alter aktiv mitwirken können. Die Einsatzbereitschaft ist in der Kernstadt und den Ortsteilen immer wieder ein mit Sorgenfalten verbundenes Thema. Den Feuerwehren insgesamt fehlt es an Nachwuchs, gerade Jüngere der 50 aktiven Kameraden in der Stadt sind durch ihre Arbeit oft nicht da und die Einsatzbereitschaft vor allem am Tage geschwächt. Unter anderem wird bereits mit Doppelmitgliedschaften reagiert, bei denen Kameraden aus anderen Orten, die in Delitzsch arbeiten tagsüber mit der Wehr der Loberstadt ausrücken. Die Kameraden 65plus wirken dem allgemeinen Einsatzkräfteverlust zudem entgegen. Welche Positionen genau die „Älteren“ dann besetzen, ist Frage von Tauglichkeitsuntersuchungen zum Beispiel zum Arbeiten unter Atemschutz.

Zudem wurde die Satzung in weiteren Punkten angepasst. Zum Beispiel sollen der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter nicht mehr nur aus den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses gewählt werden können. So sollen Interessenkonflikte und Doppelbelastungen vermieden werden. Der Gemeindewehrleiter wird im Herbst gewählt. Dieter Franze ist auch von diesem Amt zurückgetreten.

Von Christine Jacob