Delitzsch

Ehrenamt ist Ehrensache. Da das Ehrenamt der Feuerwehrleute kaum planbar ist und jederzeit Überraschungen parat hält, hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Arbeitgebern gegeben, weil Kameraden ihre Arbeitsplätze verlassen hatten. Diskussionen will die Stadtverwaltung vorbeugen.

Größte Wehr im Landkreis

Einige Unternehmen haben in den vergangenen Wochen schon Post, gezeichnet vom Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), erhalten. In diesen persönlichen Briefen an die Chefs wirbt der Stadtchef um Verständnis für das Ehrenamt. „Die Freiwillige Feuerwehr Delitzsch ist die größte Feuerwehr im Landkreis Nordsachsen“, betont der OBM. Das Einsatzspektrum umfasse neben der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung auch überörtliche Unterstützung bei Großschadenslagen durch den in Delitzsch stationierten ABC-Gefahrgutzug. Fast 330 Alarmierungen gab es 2017 für die Feuerwehr Delitzsch, eine hohe Belastung, die Kräfte natürlich auch während der Arbeitszeiten fordert.

Lohnersatz möglich

In dem Brief klärt Wilde über rechtliche Aspekte auf. Immerhin sind Kameraden verpflichtet, sich im Alarmfall schnellstmöglich am Gerätehaus einzufinden. Natürlich sei dabei immer die aktuelle Situation am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Zudem sei die Einsatzleitung bemüht, einsatzbedingte Abwesenheitszeiten so kurz wie möglich zu halten. Für die Zeit der Abwesenheit, klärt der Brief auf, kann bei der Stadt Lohnersatz beantragt werden.

Von Christine Jacob