Delitzsch

Zum Delitzscher Barockschloss musste in der Nacht zu Montag die Feuerwehr ausrücken. Um 0.20 Uhr wurden die Kräfte wegen einer unklaren Rauchentwicklung innerhalb des Wahrzeichens alarmiert. Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an.

Rauch aus Brandmeldezentrale

Nach Kontrolle der Lage konnte insofern schnell Entwarnung gegeben werden, dass das Delitzscher Schloss nicht in Gefahr abzubrennen war. Der Rauch kam von einem Bauteil der Brandmeldezentrale selbst, das aus noch zu klärenden Gründen zu schmoren begonnen hatte.

Mehrere Einsätze am Wochenende

Es war nicht der erste Einsatz des Wochenendes. Eine Türöffnung am Freitagabend, eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Stauffenbergstraße am Samstagabend und ein geplatzter Hydraulikschlauch an einem Lkw am Sonntagmittag hatten die Ehrenamtlichen bereits gefordert.

Von cj