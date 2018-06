Delitzsch

Alarm am Freitagmorgen: Die Feuerwehr Delitzsch musste am frühen Morgen in das Bahnwerk in der Karl-Marx-Straße ausrücken. Gegen 6.20 Uhr war dort ein Brand bemerkt worden. Es handelte sich dabei nach ersten Angaben um einen Schwelbrand im Spänebunker der Tischlerei. Die Feuerwehr brachte die Lage schnell unter Kontrolle. Über die genaue Brandursache ist zur Stunde nichts bekannt.

Von cj