Rock & Lyrik in der Kirche: Dazu müssen in Wölkau Laien und Profis nicht unter ein Dach gebracht werden. Denn die Patronatskirche hat keins. Das sommerlich-kulturelle Event findet am Sonnabend schon zum 20. Mal statt. Elke Fromm, die die Veranstaltungsreihe initiiert und am Leben erhalten hat, spricht über Höhen und Tiefen.