Kölsa. Die Feuerwehr musste am Sonntag nach 13 Uhr ausrücken, um 30 brennende Strohballen zu löschen. Das Stroh war nach Angaben des Polizeireviers Delitzsch unter freiem Himmel im Wiedemarer Ortsteil Kölsa in der Lissaer Straße gelagert gewesen und dort in Brand geraten. Laut Polizei waren 30 Feuerwehrleute der beiden freiwilligen Wehren Wiedemar und Kölsa im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Zur Höhe des dabei entstandenen Sachschadens machte die Polizei noch keine Angaben.

Von lvz