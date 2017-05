Delitzsch. Spezialeinsatz für Feuerwehr und Imker am Sonntag, 11.05 Uhr, in Delitzsch: Ein Schwarm Bienen hatte sich nahe der Stadtkirche in einem Baum niedergelassen. Zum Schutz der Bevölkerung wurde der Fachmann per Drehleiter zum Schwarm gebracht und sicherte ihn artgerecht in einer Kiste.

Von cj