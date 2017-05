Laue. Heiß, heißer, Feuerwehr ... Unter dieser Devise haben 60 Kameraden verschiedener Landfeuerwehren am vergangenen Samstag einen Ausbildungs- und Trainingstag im Delitzscher Ortsteil Laue absolviert, sich dem Kampf gegen brennende Autoreifen, knallende Airbags und verrauchte Treppenhäuser gestellt. „Der Tag richtet sich speziell an die Kameraden vom Dorf, damit sie ihre Fertigkeiten ausführlich trainieren können“, schilderte Uwe Försterling, Schönwölkauer Gemeindewehrleiter und in der Feuerwehr Badrina aktiv. Die Kameraden des Schönwölkauer Ortsteils hatten den Tag federführend mit der Feuerwehr Tiefensee organisiert. Die Ausbilder eingeschlossen, waren 80 Kameraden vor Ort.

Übung an Stationen

Dass insgesamt sechs Stationen vom simulierten Auto- bis zum Zimmerbrand absolviert werden konnten, machte die Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig in Laue, kurz MFPA, möglich. Im vergangenen Jahr konnten die Delitzscher Ortsteilwehren bereits an der MFPA üben, unter anderem das Vorgehen bei einem Tunnelbrand oder beim Metallbrand. Auf dem Gelände der MFPA werden ständig Brandarten simuliert, um Material zu testen und ob die entsprechende Technik vorhanden ist. Davon profitierten nun Kameraden aus Badrina, Wölkau, Hohenroda, Tiefensee, Schnaditz, Naundorf, Laue und Thallwitz. Insgesamt hatten so alle die Chance, ihre Kenntnisse zu vertiefen und Selbstbewusstsein zu tanken, waren sich die Feuerwehrleute einig – wer bestimmte Szenarien schon einmal nicht nur theoretisch durchgespielt hat, der kann im Ernstfall besser agieren und reagieren.

Von Christine Jacob