Filiale im Delitzscher Norden arbeitet wieder normal, Post kümmert sich um Schäden

Delitzsch. Nach dem Einbruch in die Partnerfiliale der Deutschen Post in Delitzsch, lief gestern der Geschäftsbetrieb in der Rudolf-Breitscheid-Straße 26 wieder weitestgehend normal. Von der Aufregung ist kaum noch etwas zu spüren, allerdings ist sie im Gespräch noch mehr als präsent.

Hilfe von der Familie

Ilona Woitke stand gestern noch voll unter dem Eindruck des Erlebten. Sie möchte sich zunächst nicht zu den Geschehnissen äußern, sondern sich erst einmal mit der Deutschen Post abstimmen. Ihr Laden ist wieder geöffnet. Der Umsatzausfall vom Samstag müsse schließlich wieder herein, sagte die eifrige Geschäftsfrau. Dass sie wieder Kunden bedienen kann, verdankt sie vor allem den Helfern, ihrer Familie. Den ganzen Sonntag habe sie mit anderen dafür gesorgt, dass sich die Geschäftsräume so präsentieren, wie es die Kunden von ihr erwarten. „Am Sonntag um 17 Uhr hatten wir wieder alles hergerichtet“, erklärte Ilona Woitke. Gestern war das kleine Geschäft, in dem sie nicht nur Schreibwaren sondern auch Waren aus zweiter Hand im Kundenauftrag anbietet, aufgeräumt, von der Unordnung, die die Diebe hinterließen, nichts mehr zu sehen. Kunden, die mit einem Benachrichtigungsschein ihre Pakete abholen wollen, bekommen diese auch – wenn sie erst am Samstag eingegangen und somit nicht betroffen sind. Wie jene gut 55 Kunden benachrichtigt werden, deren Postsendung von den Dieben geöffnet und vermutlich gestohlen wurden, konnte die Chefin des Ladens nicht sagen. Das sei jetzt Angelegenheit der Deutschen Post, die kümmere sich, hieß es. Die Deutsche Post äußerte sich trotz dringender LVZ-Anfrage gestern bis Redaktionsschluss nicht zum Vorfall.

Fährtenhund nimmt Spur auf

Wie berichtet, hatten sich am vergangenen Sonnabendmorgen Einbrecher Zugang in die Postfiliale verschafft und erheblichen Schaden angerichtet. Eine Mitarbeiterin der Filiale hatte gegen 8.45 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese erhielt bei ihren ersten Ermittlungen einen Hinweis, dass ein Zeuge gegen 5 Uhr zwei Personen beobachtet hatte, die von der Post in ein nahegelegenes Wohnhaus liefen. In einer Wohnung fand die Polizei dann drei Personen im Alter zwischen 26 und 30 Jahren, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Laut Polizei waren diese in der Wohnung zu Gast. Ein weiterer Fährtenhund verfolgte die Spur von der Wohnung zur Poststelle zurück. Laut Polizei ist dies ein Indiz dafür, dass es sich möglicherweise um die Täter handeln könnte. Konkretes Diebesgut aus der Poststelle konnte ihnen vor Ort allerdings nicht zugeordnet werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Dazu gehöre auch, dass die Post den genauen Schaden deklariere, so ein Polizeisprecher.

Bereits fünf Angriffe

Für Ilona Woitke ist es leider nicht der erste ungebetene Besuch, seitdem sie die Partnerfiliale betreibt. Insgesamt soll es bereits fünf Angriffe gegeben haben. In einem Fall sei es beim Versuch geblieben, weil die Eingangstür stand hielt. In zwei Fällen musste die Geschäftsfrau erheblichen Sachschaden hinnehmen. Da hätten sich die Täter richtig ausgetobt und massiv randaliert.

Von Thomas Steingen, Ditmar Wohlgemuth und Manuel Niemann