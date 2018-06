Delitzsch

Die Erde ist eine Irrenanstalt. Zumindest war sie das am Donnerstagabend im Delitzscher Kino Markt Zwanzig. Schüler und Lehrer des Ehrenberg-Gymnasiums vergaben dort den Schul-Oscar. In vier Kategorien werden jährlich Schüler, Lehrer und Personal ausgezeichnet. Stellvertretend für jedes Genre stand in diesem Jahr – getreu dem Motto „Lost In Space“ – ein Planet. Wer den Preis gewann, durfte die verrückt gewordene Erde verlassen und auf seinen friedlichen Heimatplaneten zurückkehren – der Anreiz war somit noch größer.

Die Gymnasiasten präsentierten ein inszeniert chaotisches Programm – auf und neben der Bühne. Sogar ein aufgeblasenes Donald-Trump-Imitat als Stargast drängte sich immer wieder in den Vordergrund. Quelle: Wolfgang Sens

Sieg nach dritter Nominierung

Doch vornehmlich zeichnet der Schul-Oscar besondere Leistungen, Zuverlässigkeit, aber auch soziales Engagement aus. Für ihren Ideenreichtum und ihre begeisterte Arbeit auch außerhalb des Unterrichts wurden Nick Breitner mit dem Mini-Oskar und Sebastian Wogschin mit dem Schüler-Oscar geehrt. Die Big-Band „Secret Sounds“ bekam den Team-Oskar überreicht. Christina Meyer, die bereits zum dritten Mal nominiert war, gewann in Leonardo-DiCaprio-Art den lang ersehnten Ehren-Oscar. „Es hat sich wieder einmal gezeigt: alle guten Dinge sind drei“, sagte die Essensfrau sichtlich berührt. „Ich wünsche mir, dass kommendes Schuljahr wieder ganz viele Schüler zum Essen kommen.“ So bescheiden sind wohl nur wahre Stars.

In einer Mischung aus Kurzfilmen und Showeinlagen führten die Schüler durch den Höhepunkt am Schuljahresende, bei dem von der Idee bis zu deren Umsetzung alles von ihnen selbst organisiert wurde – ebenfalls oscarreif!

Von mhs