Trotz hoher Anstrengungen und Belastungen in der Ausbildung des Feldwebelsnachwuchses öffnet die Feledwebel-Boldt-Kaserne in Delitzsch ihre Tore, um jungen Leuten erste Einblicke ins Soldatenleben zu ermöglichen. An mehreren Stationen erlebten sie, was es zum Beispiel heißt, im Feld zu leben oder was Dienst der Feldjäger beinhaltet.