Firma Luxtoor will im Delitzscher Gewerbegebiet High-Tech-Nanopastendruckerei errichten

In Delitzsch zieht die Zukunft ein, denn die Firma Luxtoor will in der Loberstadt einen Betrieb, der mit Nanotechnologie produziert, aufbauen. Dazu hat das Unternehmen im Gewerbegebiet Delitzsch Südwest von der Stadt Delitzsch eine Fläche erworben. Luxtoor kündigt an, zunächst rund 20 Arbeitsplätze zu schaffen.