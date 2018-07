Delitzsch

Farbenfroh gedeckte Tische durchzogen am Sonntag den Delitzscher Tiergarten. Viele kleine Kuscheltiere, Kinderbücher, Spielzeug und Kinderkleidung lagen dort.

Altes Spielzeug und gebastelte Offerten liegen auf dem Flohmarkt im Tiergarten Delitzsch aus. Quelle: Alexander Prautzsch

Die 11-jährige Malina Rzepka verkaufte mit ihrer Oma Ursula Schneider alte Bücher, Puzzle, CD’s und Kuscheltiere, um sich ihre kleine Ferienkasse etwas aufzufüllen.

Altes Spielzeug und gebastelte Offerten liegen auf dem Flohmarkt im Tiergarten Delitzsch aus. Quelle: Alexander Prautzsch

Freudig zeigte sie auch ihre verkaufte Knetmaschine. Oma Ursula dekorierte den Stand. Kleine Tür- und Fensterstopper, anschaulich zu kleinen Puppen gestaltet, aber auch Aufbewahrungsmittel für Küche und Bad sowie Tür und Fensterschmuck rundeten den kleinen Stand an der Zooschule ab. Was nicht verkauft wird, erhält die adventistische Entwicklungs- und Hilfsagentur International als weihnachtliche Präsentpakete für Kinderheime in der Ukraine, Bulgarien und Rumänien.

Altes Spielzeug und gebastelte Offerten liegen auf dem Flohmarkt im Tiergarten Delitzsch aus. Quelle: Alexander Prautzsch

Die Ferienkasse aufbessern wollten auch Nadine (7), Carolin (12) und Tabea (12). „Eigentlich wollten wir nur den alten Krempel verkaufen“, erzählte Carolin. Doch dann spielte Carolin auf ihrer Blockflöte, und Tabea sang dazu einige Lieder wie „Dornröschen war ein schönes Kind“. Parallel dazu sollten auch einige der vorgeführten Flöten weiterverkauft werden. Das damit verdiente Taschengeld wurde in der „Zafari Station“ bei über 30 Grad Celsius in ein Eis umgetauscht.

Ein Schlangenfreund beim Flohmarkt im Tiergarten Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Der 6-jährige Fin Berger gesellte sich mit seiner Mutter zum Förderverein des Tiergartens. Dort offerierten die Mitglieder Souvenirs, welche einst zum 50-jährigen Jubiläum der Einrichtung angeschafft worden.

Von Alexander Prautzsch